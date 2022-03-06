Emniyet Genel Müdürlüğünden Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğünden Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri açıklaması Açıklaması

06.03.2022 22:04
Emniyet Genel Müdürlüğünden Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri açıklaması Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 46 ilde düzenlenen 174 etkinliğe 15 bin 574 kişinin katıldığını ve etkinliklerin güvenli şekilde son bulduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 46 ilde düzenlenen 174 etkinliğe 15 bin 574 kişinin katıldığını ve etkinliklerin güvenli şekilde son bulduğunu bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 18 Şubat 2022'den bugüne kadar açık hava toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant açma, kapalı yer toplantısı, pankart açma ve yürüyüşlerin de aralarında bulunduğu 174 etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Toplam 46 ilde yapılan bu etkinliklere 15 bin 574 kişinin katıldığı aktarılan açıklamada, "Alınan etkin güvenlik tedbirleri neticesinde söz konusu etkinlikler, huzur ve güven ortamı içerisinde geçti. Ankara ve İzmir'de kanuna aykırı eylem yapan marjinal gruplara mensup 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğünden Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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