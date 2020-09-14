Emniyet Genel Müdürlüğünden alkolmetre ile nasıl ölçüm yapıldığına dair açıklama - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünden alkolmetre ile nasıl ölçüm yapıldığına dair açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile korona virüs salgını döneminde alkol ölçümlerinin nasıl yapıldığı konusuna açıklık getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile korona virüs salgını döneminde alkol ölçümlerinin nasıl yapıldığı konusuna açıklık getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından korona virüs pandemisi süresince alkol ölçümlerinin nasıl yapıldığına dair videolu paylaşım yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sürücüler üzerinde alkol testi teknik cihazlarla yapılan bir denetim olup kişinin alkol alıp almadığı uygulamada iki şekilde tespit edilebilmektedir. Birinci yöntem nefesten alkol ölçümü yapılması, diğeri kandan numune alınarak analiz edilmesidir. Nefesten alkol ölçümü kolluk görevlilerimizce yol kenarı denetim noktalarında hızlı ve pratik bir şekilde yapılmakta olup Covid-19 bulaşı riskinin en aza indirilmesine yönelik uygulamaya konulan tedbirler kapsamında, icra ettiğimiz tüm faaliyetlerde olduğu gibi alkol denetimlerimizde de kural ihlalini tespit etmek yanında sürücülerin ve personelimizin sağlığının korunması için mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına uyulması önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi.

"GÖREVLİMİZ KESİNLİKLE AĞIZLIĞA TEMAS ETMEMEKTE"

Açıklamada denetimlerin hangi aşamalarda gerçekleştiğine dair bilgilerde yer aldı. Bu aşamalar şu şekilde sıralandı:

"Görevlimiz mutlak suretle maskesi, eldiveni ve siperliği takılı halde sürücüyle iletişim kurmakta ve belge kontrolleri sırasında sürücülerle hiçbir fiziki temas ve belge alışverişi olmamakta. Poşetinde olan ağızlık sürücü tarafından kutudan alınmakta, sürücü tarafından poşetinden çıkartılarak alkolmetre cihazına takılmakta. Görevlimiz kesinlikle ağızlığa temas etmemekte. Test sonrasında ağızlık yine sürücü tarafından çıkarılmakta ve önceden hazırlanmış olan atık kutusuna atılmakta. Testlerde kullanılan cihazların dış yüzeyi her gün uygulama bitiminde dezenfektanla temizlenmekte, periyodik olarak kalibrasyonları ve bakımları yapılmakta."

"HER ÖLÇÜMDE AĞIZLIK DEĞİŞTİRİLDİĞİ İÇİN BU DURUM BULAŞIYA NEDEN OLABİLECEK BİR HUSUS DEĞİL"

Alkolmetre cihazının teknik özelliklerine de yer verilen açıklamada, "Cihazda nefesi geri çekmeyi engelleyen mekanizmalar bulunmakta olup, geri çekilmeye çalışıldığında çekilen hava alkolmetre içerisindeki nefes değil, ağızlığın diğer tarafından gelen temiz hava olmakta. Her ölçümde ağızlık değiştirildiği için bu durum bulaşıya neden olabilecek bir husus değil. Cihaz, açılırken dışarıdaki temiz havayı alıp tekrar dışarıya vermekte, bir anlamda kendisini temizlemekte. Her test sonrasında cihaz ikinci bir ölçüm için bir süre beklemede kalmakta ve bu sırada otomatik olarak içerisindeki analiz edilmiş olan nefes dışarı atılarak temizlenmekte. Ölçüm anında cihaz içerisinde nefes bulunmamakta. Üfleme sırasında nefes ağızlık içerinde yukarı veya aşağı şekilde yön değiştirmekte, tükürük partikülleri ağızlık iç çeperine yapışmakta, nefes ise doğrudan karşıya gitmeyerek görevliye ulaşmamakta. Sayılan bu hususlar bulaşı riskini ortadan kaldırmakta ve cihazlarımızı güvenli hale getirmektedir" denildi.

"CİHAZLAR HER ÜFLEME NOKTASINDA KENDİLERİNİ OTOMATİK OLARAK TEMİZLEMEKTE"

Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda yer alan videoda denetimleri anlatan görevli trafik polisi, "Nefesten alkol ölçümü trafik ekiplerimizce yol kenarı denetim noktalarımızda hızlı ve pratik şekilde yapılmakta. Alkolmetre cihazlarının temizliği ve hijyeni son derece önemli. Alkolmetre cihazları ölçüm sonrasında içerisindeki nefesi dışarı atan ve kendisini temizleyen bir mekanizmaya sahip. Günlük olarak alkolmetre cihazlarının temizlikleri yapılmakta ve periyodik olarak kalibrasyonları yerine getirilmekte. Durdurulan sürücüye alkol denetimi için durdurulduğunu, isterse araçlarında isterse ayakta rahat bir şekilde üfleme yapabileceklerini söylüyor arkadaşlarımız. Sürücüler güvenli bir şekilde ağızlıkları görevli arkadaşımızdan kendileri almakta ve sonra bu ağızlık poşetini kendileri alkolmetre cihazına takmaktalar. Burada cihazlar her üfleme noktasında kendilerini otomatik olarak temizlemekte" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Emniyet Genel Müdürlüğünden alkolmetre ile nasıl ölçüm yapıldığına dair açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Medya, Koronavirüs, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 15:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğünden alkolmetre ile nasıl ölçüm yapıldığına dair açıklama - Son Dakika

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