Emniyet Genel Müdürlüğünden "Korona Virüsü" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürlüğünden 'Korona Virüsü' açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünden "Korona Virüsü" açıklaması

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü, Korona Virüsü (COVID-19) ile ilgili olarak Türkiye'de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edildiğini ve paylaşımı yapan şahıslar hakkında...

Emniyet Genel Müdürlüğünden

Emniyet Genel Müdürlüğü, Korona Virüsü (COVID-19) ile ilgili olarak Türkiye'de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edildiğini ve paylaşımı yapan şahıslar hakkında gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.


Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız sosyal medya üzerinde milli ve manevi değerlere saldırı ile sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. Bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda, son günlerde dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan Korona Virüsü(COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu endişeye düşüren korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edilmiştir. Bu şekilde halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa süre içerisinde adli mercilere sevki sağlanacaktır" denildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:24 Kaynak: İHA
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