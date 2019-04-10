Emniyet Genel Müdürlüğünden "Şarjör" Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünden, O¨zel Harekat Bas¸kanlıgˆı yerleşkesi içerisinde, go¨revli tu¨m personelin nöbet go¨revi ve egˆitim haricinde silahlarında s¸arjo¨r bulundurmaması, dolu s¸arjo¨rlerini de s¸arjo¨rlu¨klerinde bulundurması' hususunun eskiden beri süregelen rutin bir uygulama olduğu ve yapılan haberler gerçeği yansıtmadı belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı yazılı ve görsel medya organlarında yayınlanan "Go¨lbas¸ı O¨zel Harekat Bas¸kanlıgˆında du¨zenlenen programa katılan personelin silahlarının s¸arjo¨rlerinin alındıgˆına" dair haberlerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.
Türk Polis
Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Go¨lbas¸ı O¨zel Harekat Bas¸kanlıgˆında Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip
Erdogˆan'ın katılımlarıyla 15 Temmuz gecesi hain Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETO¨) saldırısına maruz kalan Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ O¨zel Harekat Bas¸kanlıgˆının bugün yeni hizmet binasının ac¸ılıs¸ının gerc¸ekles¸tirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"O¨zel Harekat Bas¸kanlıgˆı yerleşkesi içerisinde, go¨revli tu¨m personelin nöbet go¨revi ve egˆitim haricinde silahlarında s¸arjo¨r bulundurmaması, dolu s¸arjo¨rlerini de s¸arjo¨rlu¨klerinde bulundurması' hususu eskiden beri süregelen rutin bir uygulama olup yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."