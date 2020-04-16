Emniyet Genel Müdürlüğünden

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medyadaki iddiaların gerçek olmadığı ve söz konusu iddialar hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından I·çis¸leri Bakanlıgˆınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihleri için sokagˆa çıkma yasagˆı uygulanacagˆına ilis¸kin iddialarda bulunulmus¸tur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçegˆi yansıtmamaktadır. Vatandas¸larımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar bas¸latılmıs¸tır."