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Emniyet Genel Müdürlüğüne 215 motosiklet teslim edildi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğüne 215 motosiklet teslim edildi

09.12.2021 21:50

Emniyet Genel Müdürlüğü motosikletli polis timlerine 215 yeni motosiklet törenle teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü motosikletli polis timlerine 215 yeni motosiklet törenle teslim edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen teslim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş törende yaptığı konuşmada, 176 yıldır milletin hizmetinde olan emniyet teşkilatının yurdun her köşesinde devletin bekası ve insanların huzuru için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Emniyet teşkilatının terörle mücadele başta olmak üzere, organize suç, trafik kazaları ve diğer asayiş suçları ile mücadelede başarı çıtasını gittikçe yükselttiğini vurgulayan Aktaş, millete her geçen gün daha da kaliteli güvenlik hizmeti verdiğini söyledi.

Teşkilatın motorize gücüne 215 motorun takviye edildiğini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Teşkilatımızın emrine vereceğimiz bu motorlar hiç şüphesiz var olan hizmet kalitemizi çok daha yukarlara çekecek. Motorlar vasıtasıyla çok hızlı bir şekilde sahada hakimiyetimizin artacağı muhakkaktır. Bu imkanları bize sunan ve destekleri ile teşkilatımızın bugünlere gelmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 215 yeni motorun teşkilatımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 40 yeni motosikletin daha katılmasıyla motorlu ekip sayısının 347'ye yükseldiğini belirterek, "Şehrimizin huzuru ve güvenliği için çalışan motorlu ekiplerimiz gücümüze güç, hızımıza hız katacak. Hayırlı olsun." dedi.

Daha sonra Ayasofya Camisi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu tarafından yapılan dua sonrasında motorlar görev yerlerine uğurlandı.

Teslim törenine, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan ve çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne 215 motosiklet teslim edildi
Emniyet Genel Müdürlüğüne 215 motosiklet teslim edildi
Emniyet Genel Müdürlüğüne 215 motosiklet teslim edildi
Emniyet Genel Müdürlüğüne 215 motosiklet teslim edildi
Emniyet Genel Müdürlüğüne 215 motosiklet teslim edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğüne 215 motosiklet teslim edildi - Son Dakika


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