Üye Girişi
Emniyet Genel Müdürlüğünün gezici aşeviyle yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünün gezici aşeviyle yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtılıyor

10.08.2021 15:53
Emniyet Genel Müdürlüğünün gezici aşeviyle yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtılıyor, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünce Muğla'da orman yangınlarının yaşandığı bölgelere gönderilen iki mobil mutfak tırı, Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde hizmet veriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Muğla'da orman yangınlarının yaşandığı bölgelere gönderilen iki mobil mutfak tırı, Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde hizmet veriyor.

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına karşı teyakkuza geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, çok sayıda personeli ve TOMA'larla söndürme ve soğutma çalışmalarına katkıda bulundu.

Çalışmalara aktif destek veren polis ekipleri, yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşın taleplerinin karşılanması ve sıkıntılarının giderilmesi için de mesai yapıyor.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünün gezici aşevi tırları da yangın bölgelerine sevk edildi. Çalışmaların devam ettiği Menteşe ve Köyceğiz ilçelerine 10'ar personelin yer aldığı iki mobil mutfak konuşlandırıldı. Tırlardan vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı başladı.

Yemek dağıtımının yapıldığı tırların yanında iki soğuk hava deposu da bulunuyor.

Mobil mutfak tırlarından yemek dağıtımı, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılıyor.

Mobil mutfaklar üç öğün hizmet veriyor

Bir öğünde 5 bin kişiye yemek dağıtımı yapabilme kapasitesine sahip mobil mutfaklardan, vatandaşların yanı sıra afet bölgesinde fedakarca görev yapan başta Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm görevliler yararlanabiliyor.

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığında görevli Sosyal Hizmetler Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Acar, AA muhabirine, afet bölgesinde vatandaşlara ve kamu görevlilerine 3 öğün olacak şekilde hizmet verdiklerini söyledi.

Antalya'daki yangınlarda da hizmet sunduklarını anlatan Acar, "Antalya'dan Muğla'ya gelerek iki ilçede hizmet vermeye başladık. Afet bölgesinde sıcak yemek çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Kızılaydan tedarik ettiğimiz malzemelerle yemekleri hazırlıyoruz. Buradan çıkan yemekler ise jandarma, Türk Kızılay ve AFAD tarafından alınarak sahadaki personele ulaştırılıyor, isteyenler de gelip burada yiyebiliyor." dedi.

Şenyayla mevkisinde konuşlanan mobil mutfağı, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu da inceledi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün gezici aşeviyle yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtılıyor
Emniyet Genel Müdürlüğünün gezici aşeviyle yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtılıyor
Emniyet Genel Müdürlüğünün gezici aşeviyle yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtılıyor
Emniyet Genel Müdürlüğünün gezici aşeviyle yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtılıyor
Emniyet Genel Müdürlüğünün gezici aşeviyle yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtılıyor

Yemek Tarifi, Köyceğiz, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğünün gezici aşeviyle yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü 17:11 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü Yoğun gelen sel suları, bir okulun bahçesini toprak altında bıraktı 17:01 Yoğun gelen sel suları, bir okulun bahçesini toprak altında bıraktı Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu 16:49 Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu
Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar 16:40 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı 16:36 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Vale: Shadow of the Crown oyunu görme engelliler için çıkış yapacak 16:14 Vale: Shadow of the Crown oyunu görme engelliler için çıkış yapacak
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın 15:18 Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı 14:30 Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, resmen Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, resmen Beşiktaş'ta         
17:13
Messi, halkı sokağa döktü! Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı         
17:03
Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti         
17:00
Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı         
16:44
Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu         
16:37
Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek         
16:19
Emir Sarıgül, Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı         
15:36
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor         
14:00
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar Şeyma Subaşı'nın keyfine diyecek yok! İşler yeniden ciddiye bindi, bütün aile tatile çıktılar         
00:24
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 17:35:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Genel Müdürlüğünün gezici aşeviyle yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement