Emniyet Genel Müdürlüğünün gezici aşeviyle yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünce Muğla'da orman yangınlarının yaşandığı bölgelere gönderilen iki mobil mutfak tırı, Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde hizmet veriyor.

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına karşı teyakkuza geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, çok sayıda personeli ve TOMA'larla söndürme ve soğutma çalışmalarına katkıda bulundu.

Çalışmalara aktif destek veren polis ekipleri, yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşın taleplerinin karşılanması ve sıkıntılarının giderilmesi için de mesai yapıyor.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünün gezici aşevi tırları da yangın bölgelerine sevk edildi. Çalışmaların devam ettiği Menteşe ve Köyceğiz ilçelerine 10'ar personelin yer aldığı iki mobil mutfak konuşlandırıldı. Tırlardan vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı başladı.

Yemek dağıtımının yapıldığı tırların yanında iki soğuk hava deposu da bulunuyor.

Mobil mutfak tırlarından yemek dağıtımı, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılıyor.

Mobil mutfaklar üç öğün hizmet veriyor

Bir öğünde 5 bin kişiye yemek dağıtımı yapabilme kapasitesine sahip mobil mutfaklardan, vatandaşların yanı sıra afet bölgesinde fedakarca görev yapan başta Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm görevliler yararlanabiliyor.

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığında görevli Sosyal Hizmetler Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Acar, AA muhabirine, afet bölgesinde vatandaşlara ve kamu görevlilerine 3 öğün olacak şekilde hizmet verdiklerini söyledi.

Antalya'daki yangınlarda da hizmet sunduklarını anlatan Acar, "Antalya'dan Muğla'ya gelerek iki ilçede hizmet vermeye başladık. Afet bölgesinde sıcak yemek çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Kızılaydan tedarik ettiğimiz malzemelerle yemekleri hazırlıyoruz. Buradan çıkan yemekler ise jandarma, Türk Kızılay ve AFAD tarafından alınarak sahadaki personele ulaştırılıyor, isteyenler de gelip burada yiyebiliyor." dedi.

Şenyayla mevkisinde konuşlanan mobil mutfağı, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu da inceledi.