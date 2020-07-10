Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Okçuluk Turnuvası"na katıldı... - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Okçuluk Turnuvası"na katıldı, gazilerle beraber "Ya Hak" diyerek ok attı.

Aktaş ve beraberindeki heyet, turnuvanın düzenlendiği Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı Şehit Mustafa Yavaş Salonu'na geldi.

Mehmet Aktaş ile Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, program öncesi "Ya Hak" diyerek ok attı.

Gazilerin yarıştığı turnuvada dereceye girenlere protokol üyelerince madalya ve hediyeleri verildi.

Aktaş, tören sonrası yaptığı konuşmada, turnuvaya 30 gazinin katıldığını belirtti. Turnuva öncesi gazilere bir hafta süren okçuluk kursu verildiğini hatırlatan Mehmet Aktaş, şunları kaydetti:

"Bugün de bu kursun final bölümünü yaptık. Arkadaşlar yarıştılar ve becerilerini ortaya koydular. Ödül törenini de gerçekleştirdik. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere, ülkemizin birliği, bütünlüğü ve namusu için canını ortaya koyan ve şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Tüm gazilerimize de sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Rabbim bizi bir daha böyle bir ihanetle karşı karşıya getirmesin."