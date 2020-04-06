Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Anıtkabir'i ziyaret etti

7 saat önce

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Anıtkabir'i ziyaret etti, System.String[]

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.


Anıtkabir ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren ve Ahmet Şengün, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı Tolga Aliusta, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kadir Yılmaz eşlik etti. Heyetin Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başlayan tören, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın mozoleye çelenk koyması ve saygı duruşuyla devam etti. Beraberindeki heyet ile birlikte sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde toplu hatıra fotoğrafı çektiren Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defterine şunları kaydetti:


"Aziz Atatürk, Devletinin emrinde ve milletinin hizmetinde olan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle her daim göreve hazır mesai arkadaşlarımla birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına bağlı bir anlayışla cennet vatanımızın her köşesinde huzur ve güveni tesis etme, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlama noktasında dün olduğu gibi bugün de görev aşkı, vatanseverlik ruhu ile çalışmalarımıza devam etmekte, bu kutsal emanetin sorumluluğuyla kanımızın ve terimizin son damlasına kadar mücadele kararlılığı, milletimizin duası ve desteği, yasalardan aldığımız güçle yeni hedeflere koşmaktayız. Türk Polis Teşkilatımız en büyük eseriniz "Türkiye Cumhuriyetimiz" üzerinde hain emelleri olan her güruha karşı yasaların kendine verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde mücadelesini sürdürecek, tıpkı 15 Temmuz'da verdiği mücadele gibi Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda, "barış, huzur, emniyet içinde bir Türkiye" idealiyle çalışmalarımızı sürdürecek, ecdadımızdan aldığımız ilham ve güçle istiklal ve istikbalimizi tehdit eden her türlü ihanet odağının kökünü kazıma azim ve kararlılığında olacağız. Aziz hatıranızı daima saygıyla anıyor ve yaşatıyoruz. Ruhunuz şad olsun."


Ayrıca, törenin başından sonuna kadar Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyetin sosyal mesafe kuralına uyması dikkat çekti. - ANKARA

Mehmet Aktaş, Anıtkabir, Polis, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:36 Kaynak: İHA

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