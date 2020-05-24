Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Ankara'daki uygulama noktalarında görev yapan polislerle bayramlaştı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara'daki polis uygulama noktalarını ziyaret etti ve görevli personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aktaş, Ankara Girişi Uygulama Noktası, Konutkent Uygulama Noktası ve Söğütözü Köprüsü Mevkisi Uygulama Noktası'nı ziyaret etti.

Aktaş, uygulama noktalarında bulunan personelin bayramını kutlayarak başarılar diledi.

Aktaş'a, ziyaretinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu ile Trafik Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ümit Mutlu eşlik etti.