Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Balıkesir Valisi Yazıcı'yı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Balıkesir Valisi Yazıcı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Balıkesir Valisi Yazıcı'yı ziyaret etti

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya ziyarette bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Balıkesir Valisi Yazıcı'yı ziyaret etti, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kente gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın, Vali Yazıcı'yı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Veysel Fidan, Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Murat Karausta, Balıkesir POMEM Müdür Vekili Harun Kına eşlik etti.

İlk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş daha sonra Valilik makamına geçti.

Burada Vali Ersin Yazıcı ile bir süre sohbet eden Aktaş, nazik karşılaması ve kabulü dolayısıyla Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya teşekkür etti.

Vali Ersin Yazıcı'nın Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın ziyareti sırasında Balıkesir'le ilgili konularda istişarelerde bulunduğu bildirildi.

Ersin Yazıcı, Mehmet Aktaş, Hasan Onar, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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