Emniyet Genel Müdürü Aktaş başkanlığında genişletilmiş koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında genişletilmiş koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya, Emniyet Genel Müdür yardımcıları ve daire başkanları katılırken, il emniyet müdürleri ile Polis Moral Eğitim Merkezi müdürleri ise videokonferans yöntemiyle bağlandı.

Aktaş, PKK ile mücadeleye değinerek, "Sahada görev yapan arkadaşlarımız sayesinde çok iyi noktadayız. Silahlı örgüt üyesi sayısı azalmaya devam ediyor. Kırsalda da İHA-SİHA ve jandarma ile çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Örgütün olası faaliyetlerine karşı tedbir ve gayretlerimizi de en sıkı şekilde sürdürmeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, şöyle devam etti:

"Olası provokatif eylemlere karşı tedbirli olmaya devam edelim. Evlat nöbetinde aile sayısında ve ikna yoluyla teslim sayısındaki artış devam ediyor. Aileler, evlatlarına kavuşmaya devam ediyor. Arkadaşlara canıgönülden teşekkür ediyorum. İkna konusu çok önemli ve kıymetli."

FETÖ ve DEAŞ ile mücadele konularına da değinen Aktaş "FETÖ ile ilgili olarak operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Aynı hızla devam edelim. Özellikle hassasiyetimizi en üst seviyede tutalım. DEAŞ terör örgütü ile ilgili olarak, olası eylem planlarına karşı tedbirli olalım. Çalışmalarımız devam ediyor. Hassasiyetimizi en üst düzeyde tutalım." uyarılarında bulundu.

Kadına ve hayvana şiddet

Kadına şiddet konusundaki hassasiyet ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimi konusunun önemine vurgu yapan Aktaş, "Kadına karşı şiddet konusunda hassasiyetimiz en üst düzeyde devam ediyor. Hayvan koruma birimlerimizi, gerekli çalışmaları yaparak, eğitimlerini yaparak faaliyete geçirdik. Bu konuyla ilgili 'HAYDİ' uygulaması da mevcut." bilgisini verdi.

Kovid-19 ile ilgili olarak alınan tedbirlerin devamlılığının kontrol edilmesi yönünde de talimat veren Aktaş, özellikle hijyen ve maske konularına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Narkotik ve trafik güvenliği konularına da değinen Genel Müdür Aktaş, bu konuda ki başarılı çalışmalarından dolayı ilgili personele teşekkür etti.