Emniyet Genel Müdürü Aktaş deprem bölgesinde - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş deprem bölgesinde
01.11.2020 17:51
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.
Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile birlikte meydana gelen deprem sonrası Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadır kentte incelemelerde bulunup vatandaşlarımızla birlikte olduk." ifadesini kullandı.
Mehmet Aktaş, İzmir'de görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) personeliyle de bir araya gelerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını ve değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.
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