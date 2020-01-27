Emniyet Genel Müdürü Aktaş depremzedelere kumanya dağıttı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Vakfı'nın düzenlediği yardım kampanyasında Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için kumanya dağıttı.



Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ ve Malatyalı vatandaşlara kumanya dağıttı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımıza, güvenlik ve arama kurtarma hizmetlerimizin yanı sıra Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş'ın bizzat takibiyle Polis Vakfımız tarafından hazırlanan günlük 50 bin paket kumanya dağıtılmaktadır. Tüm imkanlarımız ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA