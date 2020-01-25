Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan yıkılan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan yıkılan... - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan yıkılan...

6 saat önce

Mustafa Paşa Mahallesinde meydana gelen deprem sonucu yıkılan binadan görüntü Enkaz çalışmalarından görüntü Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın enkaz yerinde incelemelerde bulunması Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Mustafa Paşa Mahallesinde meydana gelen deprem sonucu yıkılan binadan görüntü

Enkaz çalışmalarından görüntü

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın enkaz yerinde incelemelerde bulunması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın enkaz yerinde incelemelerde bulunması

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'nın enkaz yerine gelmesi incelemelerde bulunması ELAZIĞ - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesinde meydana gelen deprem sonucu yıkılan binalarda incelemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan yıkılan...

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:13 Kaynak: AA
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