Emniyet Genel Müdürü Aktaş Elazığ'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Elazığ'da incelemelerde bulundu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ'da temaslarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ'da temaslarda bulundu.

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Beraberindeki heyetle kente gelen Aktaş, Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.


İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret eden Aktaş, Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü binası alanında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan depremde ağır hasırlı olduğu için yıktırılan ve kısa sürede yerine yenisi yapılan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının açılış töreni ile emniyet lojmanlarının temel atma törenine katıldı.

Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Aktaş, yeni emniyet binasının kısa bir sürede tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Aktaş, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:25 Kaynak: AA

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