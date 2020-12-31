Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak

31.12.2020 19:41
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da içeren yaklaşık 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 450 bine yakın personelin görev yapacağını açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da içeren yaklaşık 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 450 bine yakın personelin görev yapacağını açıkladı. Sadece yılbaşı tedbirleri için 120 bin personelin görevlendirildiğini ifade eden Aktaş, "Yaklaşık 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresince pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek. Toplamda bu süre içinde 450 bin civarında personelimiz sahada olacak. Yaklaşık 73 bin 100 ekiple birlikte" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yılbaşı tedbirlerini incelemek için karayoluyla Eskişehir'e geldi. Aktaş'ı kent girişindeki trafik uygulama noktasında karşılayan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç kentte alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sadece yılbaşı gecesi için tüm Türkiye'de 120 bin personelin görevlendirildiğini ifade ederek, "Bu yıl pandemi nedeniyle yılbaşını evlerde geçireceğiz. Ülke genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Biz Türk Polis Teşkilatı olarak tam kadro sahadayız. İnsanımızın yeni yılını mutluluk, huzur ve güven içinde geçirebilmesi için Türkiye genelinde sadece yılbaşı gecesi için yaklaşık 120 bin personelimiz, 16 bin 203 ekiple birlikte sahada olacaklar. Hem karayollarında hem şehirlerimizin ana güzergahları, meydanları, caddelerinde, sokak aralarında ve her yerde insanlarımızın bu geceyi huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için bütün arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Yaklaşık 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresince pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek. Toplamda bu süre içinde 450 bin civarında personelimiz sahada olacak. Yaklaşık 73 bin 100 ekiple birlikte. Başta emniyet teşkilatımız olmak üzere milletimizin yeni yılını kutluyorum" dedi.Eskişehir'de görevli polislerinde yeni yılını kutlayan Aktaş, "İnşallah 2021 yılı huzur, mutluluk ve esenlik dolu bir yıl olur. 2020 yılında yaşadığımız sıkıntıları inşallah 2021 yılında yaşamayız. Tabi başta koronavirüs salgını olmak üzere inşallah bu sıkıntılardan kurtulmuş bir şekilde 2021 yılını idrak ederiz. Eskişehir'de de teşkilatımız tam kadro, insanlarımızın güvenliği için görevlerinin başında. Engin Dinç müdürümüzün sevk ve idaresinde bütün teşkilatımız alanda, burada görev yapan bütün teşkilat mensuplarının da yeni yıllarını tebrik ediyorum" diye konuştu.


- Eskişehir
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak

Mehmet Aktaş, Eskişehir, Türkiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Yılbaşında 120 bin, kısıtlama boyunca 450 bin personel görev yapacak - Son Dakika


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