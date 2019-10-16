Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, esnaf ve özel harekat polisleri ile bir araya geldi
Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürü Aktaş, esnaf ve özel harekat polisleri ile bir araya geldi

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, esnaf ve özel harekat polisleri ile bir araya geldi

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, esnaf ve özel harekat polisleri ile bir araya geldiMARDİN - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Nusaybin ilçesinde esnaf ve özel harekat polisleri ile bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, esnaf ve özel harekat polisleri ile bir araya geldi

MARDİN - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Nusaybin ilçesinde esnaf ve özel harekat polisleri ile bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, YPG/ PKK'nın Mardin sınır hattındaki sivilleri hedef alan havan ve roket saldırılarının ardından bir takım temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Aktaş, beraberindekiler ile birlikte ilk olarak Nusaybin'de özel harekat polislerinin bulunduğu kalekolu ziyaret etti. Burada polislerle görüşen Aktaş, daha sonra Nusaybin esnafı ile bir araya geldi. Esnafı ziyaret eden Aktaş, vatandaşların taleplerini dinledi.

Aktaş, esnafı gezip selamlaştıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, esnaf ve özel harekat polisleri ile bir araya geldi

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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