Emniyet Genel Müdürü Aktaş: FETÖ operasyonlarımız devam edecek - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonlarımız her alanda devam etmekte ve devam edecek. Bu konudaki hassasiyet ve gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısı, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katılımı, il emniyet müdürlerinin de video konferans yöntemiyle dahil olması ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Aktaş, Türkiye ve emniyet teşkilatının çok önemli bir süreçten geçtiğini söyleyerek, "Görevlerimizi hassasiyetle yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz ve hassasiyetle devam edeceğiz. Yapılan özverili çalışmalardan dolayı emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

'11 AİLE ÇOCUĞUNA KAVUŞTU'

Genel Müdür Mehmet Aktaş, terörle mücadele kapsamında, ikna faaliyetleri konusunda anlamlı ve değerli güzel sonuçlar almaya devam ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"İkna çalışmalarıyla 52 terörist teslim oldu. Diyarbakır anneleri konusunda 119 aile sayısına ulaşıldı. Şu ana kadar 11 ailenin çocuğu teslim oldu. Örgüte katılım noktasında geçmiş dönemlere oranla sayı düştü. Daha da güzel sonuçlar alacağız. Bu konuda gerekli çalışmaların gayreti içerisinde olalım. Terörle mücadele konusunda tedbirlerimizi arttıralım. DEAŞ ile mücadele kapsamında örgütsel faaliyetler konusunda hassasiyetlerimizi arttırarak devam ettirelim. FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonlarımız her alanda devam etmekte ve devam edecek. Bu konudaki hassasiyet ve gayretlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

'İNŞALLAH HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ'

Aktaş, Suriye rejiminin İdlib 'deki saldırısının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı 'na ilişkin ise, "İdlib sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin operasyonlarıyla güzel neticeler alacağız. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Buna gücümüz ve irademiz var. Şehit ve gazilerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün dünya geneline yaygın ve ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çeken Aktaş, "Çok şükür ülkemizde resmi kaydı bulunmuyor. Bu konuda ülkemize girmemesi adına özellikle sınır kapılarımız ve havalimanlarımızda alınan tedbirlerle gerekli hassasiyeti gösterelim" dedi.

Kadına yönelik şiddet konusunda azalış gözlemlendiğini, bu konudaki hassasiyetin ve gayretin devam ettirilmesini isteyen Aktaş, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların arttırılması yönünde talimat verdi.