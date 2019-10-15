Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, havan saldırılarında yaralanan vatandaşları ziyaret etti
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş, havan saldırılarında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, havan saldırılarında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırılarda yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırılarda yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ile Vali Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Aktaş, daha sonra terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal altında bulundurdukları bölgeden Kızıltepe ilçesinin Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu yaralanan güvenlik korucuları ve sivil vatandaşları, Kızıltepe Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun dileğini ileten Aktaş, terörü kısa sürede bitireceklerini söyledi.

Aktaş, "Allah'ın izniyle bitecek, çok az kaldı. Biraz daha sabredeceğiz, zulmü bitireceğiz inşallah. Allah yaralılarımıza şifa versin." diye konuştu.

Yaralılar ve yakınları da "Vatan sağolsun." dedi.

Aktaş, aynı saldırıda şehit olan Halil Türkoğlu ve yeğeni Bedran Türkoğlu'nun ailelerine de taziye ziyaretinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, havan saldırılarında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Mehmet Aktaş, Kızıltepe, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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