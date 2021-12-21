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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu

21.12.2021 14:10

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Terörü bu topraklardan tamamen kazımak için diğer güvenlik birimlerimizle birlikte varımızı yoğumuzu ortaya koymaya devam edecek, hiçbir terör örgütünün huzur ve güven ortamımızı bozmasına ve milletimize tasallut olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Terörü bu topraklardan tamamen kazımak için diğer güvenlik birimlerimizle birlikte varımızı yoğumuzu ortaya koymaya devam edecek, hiçbir terör örgütünün huzur ve güven ortamımızı bozmasına ve milletimize tasallut olmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Aktaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'ndaki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen "İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Her bir vatandaşın can, mal ve namus sorumluluğunu üzerinden taşıyan Türk Polis Teşkilatının bu sorumluluğun gereğini layıkıyla yerine getirmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Aktaş, 176 yıllık maziye ve tecrübeye sahip Teşkilatın, dünyanın en önde gelen polis teşkilatları arasında yer almanın onuru ve gururuyla yeni başarılara imza atmak için daima hazır olduklarını belirtti.

Aktaş, görevlerini hukukun üstünlüğünü esas alan, insan haklarına ve demokratik değerlere saygılı bir anlayışla yerine getirirken, tüm tehdit ve tehlikelerin bertarafı noktasında profesyonelliklerinden asla ödün vermeden stratejiler belirlemekte olduklarını vurguladı.

Hedeflerinin bütün görev alanlarında, hizmetin en iyisine layık olan milletin her ferdine gösterdiği nezaketi ve duyarlılığı ile örnek Türk polisinin, saygın kimliğini korumak olduğunun altını çizen Aktaş, "Vatandaşlarımızın bize göstermiş oldukları itimada ve teveccühe layık olarak en üst kalitede güvenlik hizmeti sunmak temel gayemizdir. Ülkemizin her köşesinde güvenli bir yaşamın hakim olması, her şehir, her mahalle, her sokak ve elbette ki her hanede huzurun sağlanması bizim doğru planlamalarımız, üstün gayretimiz ve sahadaki kararlılığımız ile mümkündür. Bu doğrultuda 332 bin teşkilat mensubumuzun her biri, bilgisini, tecrübesini, kabiliyetini, birikimini ve gerektiğinde canını ortaya koymaktadır." dedi.

Aktaş, terörizmle mücadelenin devletin ve Türk Polis Teşkilatının temel önceliği olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığından aldığımız güç ve Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda terörü bu topraklardan tamamen kazımak için diğer güvenlik birimlerimizle birlikte varımızı yoğumuzu ortaya koymaya devam edecek, hiçbir terör örgütünün huzur ve güven ortamımızı bozmasına ve milletimize tasallut olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçlu profilinin değiştiği yüzyılımızda Teşkilatımız, asla taviz ve boşluk kabul etmeyen asayiş suçları, organize suçlar ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelesini de kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Yine terörizmle ve organize suçlarla bağlantılı olan uyuşturucu belasının defedilmesine ve bu kirli ağın tamamıyla çökertilmesine yönelik mücadelemiz de kararlılıkla devam etmektedir."

"Siber suçlarla mücadelemiz de etkin şekilde sürmektedir"

Bir taraftan başarılı, kapsamlı uyuşturucu operasyonları ile bu kirli pazara ağır darbeler indirdiklerini, diğer taraftan da özellikle gençleri bu illetten korumak için eğitim, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını da dile getiren Aktaş, şunları ifade etti:

"Güvenli trafik ve güvenli hayatlar için ise irademizi, potansiyelimizi ve imkanlarımızı en üst seviyede kullanıyor, trafik güvenliğine dönük yaptığımız denetimleri, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri ile destekleyerek, kurallara uymanın bir davranış modeline dönüşmesini amaçlıyoruz. Bunlara ilaveten her türlü manipülasyona açık olan, fail ve mağdurları her geçen gün artan siber suçlarla mücadelemiz de uluslararası standartlardaki teknolojik donanımla etkin bir şekilde sürmektedir."

Aktaş, muhtemel afetlere hızlı müdahale için bu yılın başında hayata geçirdikleri Polis Arama Kurtarma (PAK) biriminin, eğitim çalışmaları, teknik ekipmanların temini sonrası, önce İzmir depreminde, sonrasında bu yaz meydana gelen orman yangınlarında ve sel felaketlerinde aktif şekilde görev aldığını belirterek, birimin vatandaşların yaralarının sarılmasında etkin rol oynadığını söyledi.

Teşkilatın modern anlayışla baştan aşağı yenilenmesiyle birlikte vatandaşlara sundukları hizmetin kalitesinin her geçen gün arttığına değinen Aktaş, şunları kaydetti:

"Nitelikli uzman personel yapımızı korumak için teorik ve pratik olarak içeriği zenginleştirilmiş eğitim programları uyguluyor, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile personelimizin moral ve motivasyonunu artırma ve ruh sağlığını korumaya dönük çalışmaları da ihmal etmiyoruz. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan projelerimiz, hayatı kolaylaştırarak her bir canı korumayı tek tuşa indiren mobil uygulamalarımız, standart üstü araç-gereç ve teçhizatımız, gelişmiş bilişim sistemlerimiz, polisiye operasyonel faaliyetlerde etkinliğimizi ve hızımızı artıran İHA, SİHA ve ATAK helikopterlerimiz ile gücümüzün zirvesindeyiz."

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı nda konuştu
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı nda konuştu
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı nda konuştu
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı nda konuştu

Mehmet Aktaş, Polis, Terör, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 'İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu - Son Dakika
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