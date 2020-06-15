Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i ziyaret etti - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i makamında ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Aktaş, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181'inci yılını tebrik ederek, Çetin'e nazik karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Aktaş'a ziyaretinde Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren ve Selami Hüner, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu da eşlik etti.