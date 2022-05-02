Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırşehir'de denetimlere katıldı - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırşehir'de denetimlere katıldı

02.05.2022 11:29
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırşehir'de denetimlere katıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentteki uygulama noktalarında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentteki uygulama noktalarında gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret eden Aktaş ve Akın, denetimler hakkında bilgi alarak, yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Sürücülerden yolculuklarında trafik kurallarına uymaları konusuna hassasiyet göstermelerini isteyen Aktaş ve Akın, araçlarda bulunan çocuklara, içinde kırmızı düdük, trafikle ilgili broşürler ve çeşitli materyaller bulunan çanta hediye etti.

Aktaş, yaptığı açıklamada, trafik kazalarını en aza indirmek, can ve mal kayıplarını en düşük seviyede tutmak amacıyla gereken bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, "Sürücülerimizden, Ramazan Bayramı boyunca yapılacak yolculuklarda hız limitine uyulması, emniyet kemeri takılması, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu vesileyle, herkesin milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutladığımız Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sahada görev yapan bütün emniyet ve jandarma personelimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Vali İbrahim Akın da her bayramda yollarda yaşanan yoğunlukta trafik kurallarına uymanın son derece önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Trafik kazalarının en aza indirilmesi hatta hiç kaza olmaması, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması adına denetimler yapılmaktadır. Sürücülerimizden trafik kurallarına mutlaka uymalarını rica ediyoruz. Bugünkü denetimlerimizde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyası hakkında sürücülerimize hatırlatmalarda bulunuyoruz."

Aktaş ve Akın'a, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecen de eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırşehir'de denetimlere katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırşehir'de denetimlere katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırşehir'de denetimlere katıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırşehir'de denetimlere katıldı

YORUMLAR
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İbrahim Akın, Mehmet Aktaş, Jandarma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Kırşehir'de denetimlere katıldı - Son Dakika


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