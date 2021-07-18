Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yozgat'ta trafik kontrol noktasında denetimlere katılarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yozgat - Sorgun kara yolunun 25. kilometresinde polis uygulama noktasını ziyaret eden Aktaş, durdurulan sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, broşür verdi. Aktaş, araçta bulunan çocuklara da oyuncak ve kırmızı düdük hediye etti.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirebilmek, bayramın sevincine trafikte kaybedilen canların acısının, hüznünün karışmaması için hem emniyet teşkilatı hem de jandarma teşkilatının tam kadro yollarda olduğunu söyledi.

15 Temmuz gününden itibaren bayram sonuna kadar 13 günlük sürede bütün personelin hem bayram öncesi hem bayram sırası hem de bayram sonrasında dönüşlerle ilgili tedbirlerini almak üzere yollarda olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Günlük ortalama 9 bin 259 ekiple bu ekiplerde görev alan ortalama 17 bin 500 civarında arkadaşımızla sahada olacağız. Bayramdan kaynaklanan ve turizm sezonunda olmamız nedeniyle yollarda çok ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluktan kaynaklı kaza olmaması, insanlarımızı kaybetmemek, can ve mal kaybı olmaması için arkadaşlarımız görevi başındalar. Biz de yine sahadayız. Genel Müdürlüğümüzün bütün yöneticileri, genel müdür yardımcılarımız, müfettişlerimiz, Jandarma Genel Komutanlığı tarafında da bütün idareciler yollardalar."

Aktaş, Yozgat'ta da 66 noktada tedbir alındığını belirterek, sürücülere şu uyarılarda bulundu:

"Bütün yolculara sağlıklı sıhhatli yolculuklar diliyoruz. Allah kaza bela vermesin. Sürücülerimizin hız kurallarına uymaları gerekiyor. Kazaların çok büyük bölümü hızdan kaynaklı. Yine emniyet kemerlerini ihmal etmemeleri gerekli, az önce uygulama yaparken de gördük önde oturanlar kemeri takıyorlar ama maalesef arka koltukta oturanlar çoğunlukla kemer takmıyorlar. Hem öndeki hem arkadakilerin kemer takmaları gerekiyor. Direksiyon başında telefon ile konuşmamamız lazım. Ayrıca sık sık dinlenmemiz lazım, yorgun yolculuk yapmamalıyız. Bu kuralları herkes biliyor ancak uygulama noktasında hassasiyet göstermediğimiz için acı tablolar ile karşılaşıyoruz."

Aktaş'a, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de eşlik etti.