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Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Kurban Bayramı tatili boyunca 226 bin personelle sahadayız" - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Kurban Bayramı tatili boyunca 226 bin personelle sahadayız"

19.07.2021 00:58
Emniyet Genel Müdürü Aktaş:

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaklaşık 120 bin ekip ve 226 bin personelle sahada olacaklarını belirtti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaklaşık 120 bin ekip ve 226 bin personelle sahada olacaklarını belirtti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yozgat-Sorgun karayolunun 25. kilometresinde trafik kontrol noktasını ziyaret ederek Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ten bilgi aldı. Uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki yolcularla sohbet eden Aktaş, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, seyir halindeyken telefon kullanmaları ve hız limitini aşmamaları konusunda uyardı. Aktaş ayrıca yolcuların bayramını kutlayarak çocuklara kırmızı düdük ve çikolata verdi.

Aktaş daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramında herhangi bir sorun yaşanmaması ve sağlıklı bayram geçirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü olarak gerekli hassasiyeti gösterdiklerini söyledi. Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle can ve mal kaybını önlemek, trafik kazalarını en aza indirmek için jandarma ve emniyet ekipleri olarak büyük bir seferberlik başlattıklarını söyleyerek, "Bayramı huzur içerisinde geçirebilmemiz için, bayramın sevincine trafikte kaybettiğimiz canların acısı hüznü, karışmasın diye hem emniyet teşkilatı olarak hem de jandarma teşkilatı olarak tam kadro yollardayız. 15 Temmuz gününden itibaren bayram sonuna kadar 13 günlük sürede bütün arkadaşlarımız hem bayram öncesi, hem bayram sırası hem de bayram sonrasında dönüşlerle ilgili tedbirlerini almak üzere yoldalar. Günlük ortalama 9 bin 259 ekip ile bu ekiplerde görev alan ortalama 17 bin 500 civarında arkadaşımızla sahada olacağız. 13 günlük süre içerisinde 120 binden daha fazla ekiple 226 bin arkadaşımız büyük bir hassasiyetle görev yapacak. Yollarda büyük bir yoğunluk var. Bunu Ankara'dan buraya gelirken gördük. Bu yoğunluktan kaynaklı kaza olmasın, insanlarımızı kaybetmeyelim, can ve mal kaybı olmaması için arkadaşlarımız görevi başındalar. Biz de yine sahadayız. Genel Müdürlüğümüzün bütün yöneticileri Genel Müdür Yardımcılarımız, müfettişlerimiz Jandarma Genel Komutanlığı tarafında da bütün idareciler yollardalar. İllerde Sayın valilerimizin koordinasyonunda ilgili bütün arkadaşların bir araya geldiği ekipler oluşturuldu, onların kendi il planları oldu" dedi.

Yozgat'ta da 66 noktada emniyet ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığını belirten Aktaş, "Onların da sürücüleri bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye yönelik tedbirleri var. Bütün yolculara sağlıklı sıhhatli yolculuklar diliyoruz, Rabbim kaza bela vermesin. Sürücülerimizin hız kurallarına uymaları gerekiyor. Kazaların çok büyük bölümü hızdan kaynaklı. Yine emniyet kemerlerini ihmal etmemeleri gerekli, az önce uygulama yaparken de gördük önde oturanlar kemeri takıyorlar ama maalesef arka koltukta oturanlar çoğunlukla kemer takmıyorlar. Hem öndeki hem arkadakilerin kemer takmaları gerekiyor. Direksiyon başında telefon ile konuşmamamız lazım. Ayrıca sık sık dinlenmemiz lazım, yorgun yolculuk yapmamalıyız" dedi. - YOZGAT

Kurban Bayramı, Mehmet Aktaş, Bayram, Kurban, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 'Kurban Bayramı tatili boyunca 226 bin personelle sahadayız' - Son Dakika


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