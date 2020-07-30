Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya'da trafik kontrol noktasını ziyaret etti - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya'da trafik kontrol noktasını ziyaret etti.

Malatya- Ankara yolu trafik kontrol noktasını ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve şube müdürleri tarafından karşılandı.

Kara yolunda uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki yolcuların bayramını kutlayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Baruş, sürücülerle sohbet ederek çocuklara çeşitli hediyeler, kırmızı düdük ve çikolata verdi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Vali Baruş sürücüleri, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bayram boyunca herhangi bir sorun yaşanmaması ve sağlıklı bayram geçirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde tüm il müdürlüklerinin gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirttiler. Ayrıca, Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle muhtemel trafik kazalarını en aza indirmek, can ve mal kaybını önlemek amacıyla büyük bir seferberlik başlattıklarını söylediler.

Ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ'a gitmek üzere Malatya'dan ayrıldı. - MALATYA