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Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mardin'de

2 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, terör örgütü YPG/PKK'nın sınır hattındaki sivilleri hedef alan havan ve roketatarlı saldırılarının ardından bir takım temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mardin'de, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, terör örgütü YPG/ PKK'nın sınır hattındaki sivilleri hedef alan havan ve roketatarlı saldırılarının ardından bir takım temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Aktaş, Vali Mustafa Yaman ile bir araya gelerek, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.


Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile valilik makamında bir araya geldi. Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, özel harekat başkanı, istihbarat daire başkanı, güvenlik daire başkanı, destek hizmetler daire başkanı, TEM daire başkan yardımcısı ile birlikte Vali Mustafa Yaman'ın makamında bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'de PKK/YPG işgalindeki bölgelerden havan ve roketli saldırılar ile Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde hedef alınan yaralı vatandaşları da ziyaret eden Aktaş, yaralılara şifa, şehitlere rahmet diledi.


Vali Yaman, ziyareti nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a teşekkür ederek, heyetle birlikte incelemelerde bulunmak üzere Nusaybin ilçesine hareket etti. - MARDİN

Mehmet Aktaş, TEM Otoyolu, Mardin, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
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