Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine PKK/PYD- YPG'li teröristlerin havan ve roketli saldırılarında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından PKK/PYD-YPG'li teröristlerin Suriye'den attığı havan saldırılardan yaralanarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıları ziyaret eden Genel Müdür Aktaş, geçmiş olsun dileklerini iletti.