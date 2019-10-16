Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti

1 saat önce

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havan ve roketli saldırılarında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine PKK/PYD- YPG'li teröristlerin havan ve roketli saldırılarında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından PKK/PYD-YPG'li teröristlerin Suriye'den attığı havan saldırılardan yaralanarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıları ziyaret eden Genel Müdür Aktaş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane ziyaretinin ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile valilik makamında bir araya geldi. Sınır hattındaki yaşanan gelişmelerle ilgili valilikte yapılan toplantının ardından Genel Müdür Aktaş, Nusaybin ilçesine hareket etti.


Mehmet Aktaş, Nusaybin, Mardin, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:00 Kaynak: DHA
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