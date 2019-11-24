Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Aktaş Öğretmenler Günü mesajı yayımladı
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş Öğretmenler Günü mesajı yayımladı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Öğretmenler Günü mesajı yayımladı

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Öğretmenler Günü mesajı yayımladı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İnsanlar doğdukları andan itibaren bir şeyler öğrenme eylemine başlar ve bu mücadele hayatın sonuna dek sürer. Tohumun filizlendiği aile olgusundan sonraki sürecin devamlılığı, bayrağı aileden devralan sevgili öğretmenlerimize aittir.


Yüreğinde taşıdığı ışıkla geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı yetiştiren öğretmenlerimiz; kendini ifade edebilen, vatan ve millet sevgisi taşıyan, bilgili, ahlaki değerlere sahip nesillerin yetişmesinde önemli yer tutmaktadır.


Başöğretmen Atatürk, "Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir" diyerek öğretmenliğin meslekten ziyade kutsal bir sorumluluk olduğunu vurgulamıştır.


Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi öğütleyen ve kalemin kılıçtan üstün tutulduğu bir medeniyetin mensupları olarak, insan yetiştirmek gibi mühim bir vazifeyi üstlenmiş öğretmenlerimize minnetimi bildirmek isterim.


Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği bu özel günde, bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Aktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:01 Kaynak: İHA
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