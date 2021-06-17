Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Aktaş, ziyarette Valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Erin ile bir süre sohbet ederek ilin huzur ve güvenliği konusunda istişarelerde bulunan Aktaş, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Erin de Emniyet Genel Müdür Aktaş'ı medeniyetlerin başkenti Şanlıurfa'da ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Genel Müdür Aktaş'a İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.