Emniyet Genel Müdürü Aktaş Silopi'de taziyeye katıldı

Aktaş'a Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan , Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ta eşlik etti.

Silopi Merkez Camisi'ndeki taziyede Aktaş, merhumun ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

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