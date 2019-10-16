Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Silopi'de taziyeye katıldı
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Silopi'de taziyeye katıldı

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Silopi'de taziyeye katıldı

10 dakika önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ın Silopi ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak'ın Silopi ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.

Temasları kapsamında Şırnak'ta bulunan Aktaş, Silopi'nin ileri gelenlerinden kanaat önderi Haşim Haşimoğlu'nun geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden annesi Mehet Haşimoğlu'nun taziyesine katıldı.

Silopi Merkez Camisi'ndeki taziyede Aktaş, merhumun ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Aktaş'a Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ta eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Silopi'de taziyeye katıldı

Haşim Haşimoğlu, Mehmet Aktaş, Şırnak, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:32 Kaynak: AA
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