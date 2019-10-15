Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Aktaş sınırın sıfır noktasında
Son Dakika Genel Emniyet Genel Müdürü Aktaş sınırın sıfır noktasında

Emniyet Genel Müdürü Aktaş sınırın sıfır noktasında

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Aktaş sınırın sıfır noktasındaŞANLIURFA - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki heyetle birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş sınırın sıfır noktasında

ŞANLIURFA - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, beraberindeki heyetle birlikte Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini ziyaret etti.

Ceylanpınar ilçesine gelen Emniyet Genel Müdürü, beraberinde bulunan heyetle birlikte ilk olarak esnafları ziyaret etti. Bir süre esnaflarla sohbet eden Aktaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aktaş, "Vatandaşımızla kaynaşmak ve personelimizi yerinde ziyaret etmek amacıyla Ceylanpınar ilçesine geldim. Ceylanpınar'da her şey yolunda vatandaşlarımız her konuda güvenlik güçlerimize destek veriyor. Ordumuz, PKK/ YPG terör örgütünün elinde bulunan vatandaşları kurtarmak için elinden geleni yapıyor. İnşallah Barış Pınarı sonunda o topraklara barış ve refah gelecek. Biz bölgeyi gerçek sahiplerine vereceğiz, Allah ordumuza muzaffer eylesin" diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettikten sonra diğer temaslarına beraberinde bulunan heyet ile devam etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş sınırın sıfır noktasında

Mehmet Aktaş, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti
Sosyal medya fenomeni kadın, futbolcu Emre Mor'un attığı mesajı ifşa etti Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçi, "Türklere vatandaşlık verilmemeli" çağrısında bulundu Merkel'den Türkiye'ye "harekâta son verin" çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 18:29:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Aktaş sınırın sıfır noktasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]