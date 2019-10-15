Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Aktaş Suriye sınırında
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş Suriye sınırında

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Suriye sınırında

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek sınırda yaşanan son gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Suriye sınırında, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek sınırda yaşanan son gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti,,Akçakale İlçe Emniyet Müdürü Ercüment Türkmen, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve emniyet yetkilileri karşıladı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen ziyareti halk coşkuyla ve bayraklarla karşıladı. Aktaş, İlçe Emniyet Müdürlüğünden ayrılması sırasında emniyet mensuplarıyla tek tek tokalaştı. Emniyet Genel Müdürü Aktaş daha sonra Şanlıurfa'ya hareket etti. - ŞANLIURFA

Mehmet Aktaş, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:43 Kaynak: İHA
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