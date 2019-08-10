Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücülere şeker ikram etti
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kayseri-Malatya karayolunda jandarma ve polis trafik ekipleri ile beraber yol uygulamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:27 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş
, Kayseri- Malatya
karayolunda jandarma ve polis trafik ekipleri ile beraber yol uygulamasına katıldı. Jandarma
trafik ve polis trafik ekipleri tarafından Kayseri - Malatya yolunda yapılan kontrol çalışmalarında, sürücüler kazalara karşı uyarılarak şeker ikramında bulunuldu. Trafik kontrol çalışmalarına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve ekipler,sürücülere ve araç içerisinde bulunan çocuklara da kırmızı düdük ve tişört gibi hediyeler verdi. - KAYSERİ
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