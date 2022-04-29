Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücüleri uyardı: Bayram trafiğinde bu hususlara dikkat - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücüleri uyardı: Bayram trafiğinde bu hususlara dikkat

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş:

"210 bin civarında personelimiz sahada görev alacak"

KIRIKKALE - Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş adeta yollara akın etti. 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik denetimlerine katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram trafiğinde emniyet kemeri, cep telefonu ve aşırı hız ile ilgili sürücüleri uyardı.

Ramazan Bayramı'nı memleketinde ya da tatil yerlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar adeta yollara akın etti. Vatandaşların tatil için yola çıkması ile ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale- Ankara kara yolundaki kontrol noktasındaki denetimlere katılarak, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların bayramını da kutlayan Aktaş ve Tekbıyıkoğlu, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük ve hediyeler verdi.

Ramazan Bayramı tatilinde kara yollarında sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram tatili öncesi ve sonrasında emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi, 210 binde personelin sahada olacağını söyledi.

"210 bin civarında personelimiz sahada görev alacak"

Sürücülerin aşırı hız yapamamaları hususunda uyarılardan bulunan Aktaş, uzun yol kat eden sürücülerin 2 saatte bir 15 dakika dinlenmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem emniyet hem de jandarma teşkilatımız bütün ağırlığını bu bir haftalık süreç içerisinde sahaya koyacak. Bayram tatilinin de içinde olduğu bu bir haftalık süreçte 110 bin civarında ekibimiz ile 210 bin civarında personelimiz sahada görev alacak. İnşallah bu bayramı da yine en az trafik kazasıyla ve en az can kaybıyla geçiririz. Sürücülerimizde şunu istiyoruz. Her şeyden önce hız limitlerine uysunlar. Aşırı hız yapmasınlar. Yine hem ön koltukta hem de arka koltukta yine aynı şekilde toplu taşıma araçlarında kemerlerini taksınlar. İşin doğrusu kaza olsa bile kemer takılı olduğunda can kayıpları en aza iniyor. Dolayısıyla kemer çok önemli."

"2 saatte bir azda olsa 15 dakikada bir dinlenmeye ihtiyacımız var"

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşulamaması gerektiğini anlatan Aktaş, "Cep telefonu ile konuşulmaması durumunda dikkat çok büyük oranda azalıyor ve maalesef kazalara sebep oluyor. Ayrıca sık sık dinlenelim. 2 saatte bir azda olsa 15 dakikada bir dinlenmeye ihtiyacımız var. Yapılan istatistik çalışmalarında kazaların çok büyük bir kısmının varış yerine yaklaşıldığı güzergahlarda olduğu görülüyor. Bunun da sebebi hazır yaklaşmışken hız yaparak bir an önce varılması isteğidir. Buda kazalara davetiye çıkaran bir husus. Dolayısıyla acele etmeyelim. Trafik kurallarına uyarak yolculuğumuzu yapalım" diye konuştu.

"Emniyet kemeri meselesi çok önemli"

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da Kırıkkale'nin Türkiye'nin en önemli güzergahlarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, " Batı Anadolu'yu Doğu'ya ve Karadeniz'e bağlayan en önemli artel Kırıkkale ilimizden geçiyor. Türkiye'nin en büyük ikinci şehrine direk olarak çıkışı bu güzergah üzerinden sağlanıyor. 5 günlük tatilin hemen arifesindeyiz. Trafik yoğunluğu şuan itibariyle yavaş yavaş artmış durumda. Bununla ilgili bütün önlemlerimizi gerek emniyetimizle gerek jandarmamızla beraber sağlayacağız. Bu emniyet kemeri meselesi çok önemli. Bazen bizimle hayatımız arasında sevdiklerimiz arasındaki sadece bir bağ" dedi.