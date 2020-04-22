Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş yaptığı yazılı açıklamada, "Türk milletinin en güçlü sesi ve iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın gurur ve kıvancını; insanlığın ortak umudu ve geleceği olan çocuklarımızın coşkusunu paylaşmanın mutluluğunu da yine hep birlikte yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı devam ederken milli egemenliğe dayalı yeni bir devletin kuruluşunun zaruri olduğu idraki ile 23 Nisan 1920'de açılan ilk meclisle birlikte 'egemenlik kayıtsız şartsız' millete geçmiş ve bu Meclisin önderliğinde İstiklal Mücadelesi zaferle sonuçlandırılarak Türk milletinin ebediyete kadar hür yaşayacağı ilan edilmiştir. Aradan geçen 100 yıl boyunca millet iradesinin hakim kılınması anlamına gelen milli egemenlik kavramı hep korunmuş ve milli iradeyi tehdit eden veyahut kesintiye uğratan darbe kalkışmaları tarihin karanlığına gömülmüştür. En son 15 Temmuz'da milli iradeye tasallut eden hain FETÖ terör örgütü ve uzantıları gereken dersi alarak milli iradenin ve milletin cesaretinin altında ezilmiş ve Gazi Meclis bu darbe kalkışmasından daha da güçlenerek çıkmıştır. 23 Nisan aynı zamanda en kıymetli hazinemiz çocuklarımızın da bayram sevincini yaşamalarına ve bütün dünya çocukları arasında dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlenmesine vesile olmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan ederek çocukların, sadece ülkelerin zenginliği değil dinamizminin ve değişim potansiyelinin arkasındaki ana kaynak ve en büyük gücümüz olduğunu da tescil etmiştir. Türkiye'miz gelecekteki güçlü, müreffeh ve lider ülke konumuna onların omuzlarında yükselerek ulaşacaktır. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Meclisin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla anarken, milli iradenin tecelli ettiği TBMM'nin 100. Kuruluş Yıl Dönümünü ve başta sevgili çocuklarımız olmak üzere aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ANKARA