Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Erzurum ve Ağrı Valiliğine ziyaret - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Ağrı Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

Ağrı Valiliğine ziyarette bulunan Aktaş, şeref defterini imzaladı, Vali Varol ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Varol, Aktaş'a teşekkür ederek kentteki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret eden Aktaş, helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti.

Aktaş'a Vali Varol da eşlik etti.

Erzurum

Ağrı'daki temaslarının ardından Erzurum'a geçen Aktaş, Vali Okay Memiş'i ziyaret etti.

Valilik girişindeki şeref defterini imzalayan Aktaş, Vali Memiş ile makamında görüştü.

Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aktaş'a teşekkür etti.

Ziyaret esnasında Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve il emniyet müdür yardımcıları da hazır bulundu.