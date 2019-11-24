Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi öğütleyen ve kalemin kılıçtan üstün tutulduğu bir medeniyetin mensupları olarak, insan yetiştirmek gibi mühim bir vazifeyi üstlenmiş öğretmenlerimize minnetimi bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi öğütleyen ve kalemin kılıçtan üstün tutulduğu bir medeniyetin mensupları olarak, insan yetiştirmek gibi mühim bir vazifeyi üstlenmiş öğretmenlerimize minnetimi bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

Aktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanların doğdukları andan itibaren bir şeyler öğrenmeye başladığını ve bunun hayatın sonuna kadar sürdüğünü belirtti.

Ailede başlayan eğitim sürecinin öğretmenler tarafından sürdürüldüğüne işaret eden Aktaş, "Yüreğinde taşıdığı ışıkla geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı yetiştiren öğretmenlerimiz, kendini ifade edebilen, vatan ve millet sevgisi taşıyan, bilgili, ahlaki değerlere sahip nesillerin yetişmesinde önemli yer tutmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, mesajında şunları kaydetti:

"Başöğretmen Atatürk, 'Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir' diyerek öğretmenliğin meslekten ziyade kutsal bir sorumluluk olduğunu vurgulamıştır.

Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi öğütleyen ve kalemin kılıçtan üstün tutulduğu bir medeniyetin mensupları olarak, insan yetiştirmek gibi mühim bir vazifeyi üstlenmiş öğretmenlerimize minnetimi bildirmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu özel günde, bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Aktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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