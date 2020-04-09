Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan "Polis Haftası" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 'Polis Haftası' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan "Polis Haftası" mesajı Açıklaması

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Teşkilatı olarak milletin karşılaştığı her türlü tehdide karşı koruyucu, önleyici, şefkatli bir yaklaşım sergileyerek tüm zorlukların üstesinden geleceklerine inandıklarını belirtti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Teşkilatı olarak milletin karşılaştığı her türlü tehdide karşı koruyucu, önleyici, şefkatli bir yaklaşım sergileyerek tüm zorlukların üstesinden geleceklerine inandıklarını belirtti.

Aktaş, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı.

Köklü tarihinden aldığı güç ve mazisine sığdırdığı başarılarla, milletine aşk ve sadakatle hizmet eden Emniyet Teşkilatının, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla yoluna 175 yıldır devam etmenin haklı gururunu yaşadığını belirten Aktaş, teşkilatın devletinin emrinde, milletinin hizmetinde gelecek yüzyılları hedeflediğini ifade etti.

Aktaş, Teşkilatın, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlarken, toplumun güvenlik ihtiyacına yönelik teknik, donanımsal çözümler üretme, insan kaynağını güçlendirme ve önleyici tedbirlerle suçu önleme noktasında önemli çalışmaları büyük bir başarıyla hayata geçirmeye devam ettiğini vurguladı.

"Dünyada örneğiz"

Aktaş, milletin kalbinde haklı bir yer edinen, güvenlik ve huzur için 7/24 her yerde olmayı ilke edinen Emniyet Teşkilatının manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberlik için her türlü ihanet odağına karşı amansız bir mücadele vererek dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Emniyet teşkilatının bundan sonra da suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyarak cesaret ile azimle yoluna devam edeceğini vurgulayan Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Emniyet Teşkilatı olarak milletimizin karşılaştığı her türlü tehdide karşı koruyucu, önleyici, şefkatli bir yaklaşım sergileyerek tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Son günlerde dünya ve ülkemizin sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınına karşı da milletimizi korumak için büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele eden sizlerin sağlığı, güvenliği ve her türlü ihtiyacını karşılamak için yanınızda olmaya devam ediyoruz."

Aktaş, genel asayiş, terör ve uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması noktasında aldığı önlemlerle daha huzurlu, daha güvenli ve daha mutlu bir gelecek için çalışan teşkilatın her bir mensubuna, gösterdikleri üstün gayret, fedakarlık ve özveri için şükranlarını sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni hedeflere de birlikte yürümeyi temenni ediyorum. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, bayrak ezan ve Kur'an mukaddesatı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimi saygı, minnet ve şükranla anıyor, ülkemizin dört bir yanında canla başla görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerinize sağlık ve esenlikler diliyorum."

Mehmet Aktaş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:06 Kaynak: AA

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