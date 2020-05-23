Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ramazan Bayramı'nın buruk yaşandığını belirtti.

Koronavirüs ile mücadele sürecinin azami titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğünü bildiren Aktaş, "Emniyet Teşkilatı olarak, milletimizin Ramazan Bayramı'nı huzur, güven ve sevinç içerisinde geçirmesi için özveri ve sorumlulukla gereken tüm tedbirleri alarak bayram coşkusunu milletimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının ön cephede savaştığını işaret eden Aktaş, virüsle mücadelenin kutsiyetinin farkına vararak mücadele etmek gerektiğini vurguladı.

Tedbir, özen ve dikkat sonucu bayramların bayram tadında yaşanacağı günlerin yakın olduğunun altını çizen Aktaş, "Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatarak, sevdiklerimizin sağlığını gözeterek, koruyucu davranarak verdiğimiz değerin büyüklüğünü ifade ediyor, yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Emniyet Teşkilatının salgınla mücadeleye büyük gayret, azim ve fedakarlıkla destek verdiğini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinin el birliği ile atlatılması, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarının karşılanması, tedbirlere riayet edilmesi ve kamu düzeninin korunması hususunda yüksek sorumluluk bilinciyle yoğun çaba sarf etmeye devam ediyoruz.

Milletimizin duası, desteği ve gücüyle tüm zorlukların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyor, hep birlikte huzur, güven, neşe, sağlık içerisinde 7'den 70'e kucaklaşacağımız nice bayramlarda buluşmak umuduyla fedakarca çalışan Emniyet Teşkilatımızın her bir ferdinin, yanlarında olan değerli ailelerinin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."