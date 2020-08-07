Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Suriye-Azez Bölgesi'ne ziyaret - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye- Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ve Naddah Özel Harekat Merkez Karargahı'nı ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye-Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ve Naddah Özel Harekat Merkez Karargahı'nı ziyaret etti. Ziyaret süresince Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Özel Harekat Başkanlığı Başkan Yardımcısı Abdullah Üner, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Hakan Yıldırımoğlu da eşlik etti.

Suriye-Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ve Naddah Özel Harekat Merkez Karargahı'nda Azez Koordinatör Emniyet Müdürü Murat Güvenç tarafından karşılanan Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve beraberindeki heyet, burada görevli personel ile görüşerek yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi. - ANKARA