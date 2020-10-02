Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi

Gelen son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, elektronik ve diğer yöntemlerin yanında trafik bilincinin artırılması için daha çok yüz yüze denetimlerin tercih edilmesini istedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, elektronik ve diğer yöntemlerin yanında trafik bilincinin artırılması için daha çok yüz yüze denetimlerin tercih edilmesini istedi.

Aktaş, Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen 40. Dönem Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitim Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, denetimlerin yüz yüze yapılmasının trafik bilincini artırdığını söyledi.

Sertifika almaya hak kazanan emniyet mensuplarına seslenen Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim sizden bir ricam var, bu ayrıca İçişleri Bakanımızın da hem talimatı hem ricasıdır. Denetimleri daha çok yüz yüze yapmaya çalışalım. Elektronik ve diğer denetim yöntemleri şüphesiz kullanacağız, kullanmaya en üst düzeyde devam edeceğiz. Ama biz daha çok yüz yüze denetimleri tercih edeceğiz. Buradaki amacımız insanlarımızda trafik bilincini artırabilmek. Bu noktada sizden özellikle bunu rica ediyoruz. Görev alanlarınıza, şehirlerinize gittiğinizde bu mesajımızı diğer arkadaşlarınıza da paylaşmanızdan büyük bir mutluluk duyacağımız ifade etmek istiyoruz."

Trafik kazalarının azalmasına yönelik önlemler

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz da dünyada gelişen teknolojilerle birlikte trafik olgusunun da son dönemde hızlı gelişen ve daha çok efor sarf edilmesi gereken bir alan olduğunun görüldüğünü belirtti.

Yavuz, trafik kazalarının halk sağlığı sorunu olarak ele alındığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Dünyada her yıl 1 milyon 300 bin civarında insan hayatını kaybediyor. Bu sorunu çözmek için ilki 2009 yılında Moskova'da düzenlenen 1. Küresel Yol Güvenliği Konferansı'na üye ülkeler, trafik kazalarını azaltmaya yönelik çareler arıyor. Türkiye de üye ülke olarak 2020 yılının sonu itibarıyla trafik kazaları kaynaklı ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılmasına yönelik kara yolları trafik güvenliği ve stratejisi ile onun eylem planını oluşturuyor. Bu plan yıl sonunda tamamlanmış olacak. Bu eylem planıyla ülkemizdeki teknolojik gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri, trafik güvenliliği konusunda sorumluluğu bulunan paydaş kurum ve kuruluşlarca alınması gereken ek tedbirlerin kısa zamanda hayata geçirilmesi amaçlanmıştır."

İçişleri Bakanlığı olarak Trafik Güvenliği ve Uygulama Politikası Belgesi oluşturulduğuna değinen Yavuz, "Trafik kazası nedenli ölümlerle ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi ve kaza nedeniyle yaşanan manevi kayıpların yanında sosyoekonomik kayıpların da ortadan kaldırılması amaçlandı. Bu amacımızı 2019 sonu itibarıyla dünyada geliştiren iki ülkeden biriyiz. Yani 2019 itibarıyla kaza ve ölümlerde yüzde 50 azaltma hedefine ulaşan bir ülkeyiz. Şu anda alanda 25 bin trafik personelinin denetim noktasındaki etkisinin son derece yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eylem planı 28 Avrupa ülkesinde ise yüzde 27'lerde." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kursa katılan 111 emniyet personeline sertifikaları verildi.

Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi
Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Azerbaycan'ın taarruzu sonrası Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Karın ağrısı değil 5.5 kilo ağırlığında tümör çıktı Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?
Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş Genç kadın, yangın merdiveninde eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüş         
17:38
Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Galatasaraylı Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
17:22
Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi Ermenistan ordusuna ait karargah ve tanklar imha edildi         
17:14
İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi         
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız         
11:39
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 18:52:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Emniyet Genel Müdürü Aktaş Eskişehir'deki sertifika töreninde polislere seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei