Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik denetimine katıldı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Bingöi-Elazığ kara yolundaki kontrol noktasında trafik denetimine katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Bingöi-Elazığ kara yolundaki kontrol noktasında trafik denetimine katıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bingöl'e gelen Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Valilik, Emniyet ve Jandarma ziyaretlerinin ardından Bingöl-Elazığ kara yolundaki kontrol noktasında trafik denetimine katıldı.

Aktaş, kontrol noktasında durudurlan araçların sürücülerine ikramlarda bulunurken, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Aktaş burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 günlük bayram tatili boyunca kaza olmasın ve trafik kazalarını en aza indirebilmek için büyük bir seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Tatil boyunca günlük ortalama 7 bin 700 noktada 13 bin 500 personelin görev yapacağı bir tedbir uygulaması başlattıklarını aktaran Aktaş, şunları söyledi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz, bayram boyunca, 5 günlük bayram tatiline ilave toplam 7 gün kaza olmasın diye veya trafik kazalarını en aza indirebilmek için büyük bir seferberlik ilan etti. Tatil boyunca günlük ortalama 7 bin 700 noktada 13 bin 500 personelin görev yapacağı bir tedbir uygulaması başlattı. Bu 7 gün süresi için toplam 64 bin ekip ve 100 bin personelle arkadaşlarımız sahada oldular, olacaklar"

Başlatılan uygulamalarla amaçlarının kaza oranını en aza indirebilmek, can ve mal kaybına engel olmak olduğunu vurgulayan Aktaş,

"Şükürler olsun ki, rakamlarda ortaya koyuyor ki geçmiş yıllarla kıyaslandığında çok daha iyi sonuçlar elde etmişiz. Tabi amacımız, hedefimiz, bu en mutlu günümüze acı karışmasın, üzülmeyelim. Hem kendimizi, hem ailemizi, hem de çevremizi sıkıntıya sokmayalım. Sağ salim güvenle gitmek istediğimiz yerlere ulaşalım.

Bu kontrol noktalarında, denetim noktalarında arkadaşlarımız yüz yüze iletişime geçerek, hem trafik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ortaya koyuyorlar, hem de rutin denetimlerini yapıyorlar"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türk-İş ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuda zam görüşmelerinde anlaşma sağladı!

Suriye'nin kuzeyinde halk, PKK/YPG'ye karşı ayaklandı! Gözaltılar var

Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, sınırda incelemede bulundu

Demirtaş, HÜDAPAR'a taziye mesajı gönderdi