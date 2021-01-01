Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi

01.01.2021 00:44

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Türkiye genelinde 119 bin personelimiz ile görevdeyiz" Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2021 yılına Bursa'da denetim gerçekleştiren polislerle girdi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Türkiye genelinde 119 bin personelimiz ile görevdeyiz"

BURSA - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2021 yılına Bursa'da denetim gerçekleştiren polislerle girdi. Aktaş, "Türkiye genelinde 16 bin 203 ekip, 119 bin 574 personelle yılbaşında sahadayız" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa'da denetimlerde bulundu. Tüm Türkiye'de yılbaşı öncesi korona virüs denetimlerini arttıran emniyet teşkilatı Bursa'da da denetimlerini sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Acemler İstasyonu'ndaki polis uygulama noktasında denetimlere katılarak sürücülerin yeni yılını tebrik etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yaptığı açıklamada, " Bu yıl pandemi nedeni ile yılbaşını evlerde geçiriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mazereti olanlar, muaf olanlar hariç vatandaşlarımız bu gece evlerindeler. Ama biz polis teşkilatı olarak jandarma ile birlikte tam kadro sahadayız. Hem insanımızın, halkımızın bu geceyi huzur ve güven içerisine geçirmeleri için hem de sokağa çıkamayan kısıtlama nedeni ile evinde oturmak gereken insanlarımız için her türlü ihtiyaçlarını valilikler bünyesinde vefa sosyal destek bünyesinde karşılamak üzere tam kadro görevdeyiz. Bu gece Türkiye genelinde tam 119 bin 574 personelimiz ile 16 bin 203 ekibimiz sahada olacaklar. Bunlara ayrıca hava, deniz araçları yanı sıra dedektör köpekleri ilave edilerek arkadaşlarımız bütün imkanları ile tam kadro ile görev başında olacaklar. İnsanlarımızın yılbaşını huzur, güven içinde geçirmeleri için gayret gösterecekler. Ben bu aynı şekilde ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da valimiz koordinasyonunda binlerce polis ve ekibin görev alması yanı sıra jandarmanın görev alması ile tedbirler alındı. Ben bu vesile ile emniyet teşkilatımız başta olmak üzere milletimizi yılbaşını tebrik ediyorum. İnşallah 2021 yılı daha mutlu daha huzurlu bir yıl olur diye ümit ediyorum" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi

Mehmet Aktaş, Türkiye, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyet Genel Müdürü Aktaş, yeni yıla uygulama noktasındaki polislerle girdi - Son Dakika


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