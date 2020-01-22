Emniyet Genel Müdürü Aktaş uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Altındağ'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Altındağ'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Altındağ Kaymakamlığınca, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, uyuşturucuyla mücadele alanında faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sunumlar yaptı.

Toplantıda ayrıca 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın yanı sıra toplantıda, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran ile diğer yetkililer de yer aldı.

Halk Eğitimi Merkezi, Mehmet Aktaş, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı
FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 18:22:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emniyet Genel Müdürü Aktaş uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]