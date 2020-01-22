Emniyet Genel Müdürü Aktaş uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı - Son Dakika

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Emniyet Genel Müdürü Aktaş uyuşturucuyla mücadele toplantısına katıldı
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Altındağ'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Altındağ'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele İlçe Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Altındağ Kaymakamlığınca, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, uyuşturucuyla mücadele alanında faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sunumlar yaptı.
Toplantıda ayrıca 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'ın yanı sıra toplantıda, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran ile diğer yetkililer de yer aldı.
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