Emniyet Genel Müdürü Aktaş Van'da - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Van'da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kente gelen Aktaş'ı, Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğünde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ karşıladı. Aktaş'a ziyaretinde, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seyidoğulları, Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit ve İnşaat Emlak Daire Başkan Vekili Ahmet Nehan Poçan eşlik etti. Aktaş, Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesinde İHA ve SİHA'ları inceledi. Göreve hazırlanan SİHA'ya Vali Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Karabağ'la imza atan Aktaş, buradan Özel Harekat Şubesine geçti. Valiliği de ziyaret eden Aktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Bilmez'le makamında görüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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