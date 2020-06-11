Emniyet Genel Müdürü Aktaş Van'da çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Van'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Van'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Aktaş, Valilik ziyaretinin ardından İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı makamında ziyaret etti.

Bir süre Karabağ ile görüşen Aktaş, ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki heyetle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne geçti.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünün İskele Caddesi'nde yapımı devam eden yeni hizmet binasının inşaatında incelemelerde bulunan Aktaş, yüklenici firma yetkilisinden inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne geçen Aktaş, ekipleri bugün yaptıkları başarılı operasyondan dolayı tebrik etti.

Aktaş, Edremit ilçesinde Çevik Kuvvet Şubesi'ni ziyaretinin ardından Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na geldi.

Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş tarafından karşılanan Aktaş, karşılama mangasını selamladıktan sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Van- Gürpınar kara yolundaki Kurubaş Polis Kontrol Noktası'nı da ziyaret eden Aktaş, İl Jandarma Komutanlığı'nda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile bir araya geldi.

Aktaş, son olarak 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek, Albay İlker Ertuğrul ile görüştü.

Aktaş'a ziyaretinde, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seyidoğulları, Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit ve İnşaat Emlak Daire Başkan Vekili Ahmet Nehan Poçan eşlik etti.

Mehmet Aktaş, Jandarma, Van, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 07:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürü Aktaş Van'da çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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