Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Mardin Valisi Yaman'dan 'Kıran 2 Operasyonu' açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş:

"Jandarma, Polis Özel Harekat ve korucularımızdan oluşan büyük bir operasyon birliğiyle var olan terörist unsurları yok etmek için büyük bir operasyonu başlattılar"

"Kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımız teröristlerin inlerine girecek ve o inleri başlarına yıkacaklar"

"Yakın zaman inşallah ülkemizi bu hain terör örgütünden tümüyle kurtaracağız"

Mardin Valisi Mustafa Yaman:

"Kıran 2 Operasyonunda inşallah güzel sonuçlar alacağız"

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek"

MARDİN - Mardin, Batman ve Şırnak kırsalında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın bizzat komuta ve sevk ettiği Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç tarafından koordine edilen Kıran 2 operasyonu başladı.

Mardin, Batman ve Şırnak illerinin güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımı ve bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın Mardin ilinde esas komuta yerinde bulunarak sevk ve idare ettiği Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç'un operasyon komutanı olduğu Batman, Şırnak ve Mardin illerini kapsayan kırsalda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek ve kullanılamaz hale getirmek maksadıyla icra edilecek olan Kıran 2 operasyonu büyük çaplı 27 Ağustos 2017 günü saat 20.00'dan itibaren başladı.

Bahse konu operasyonda jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularından müteşekkil Mardin'den 69, Şırnak'tan 26, Batman'dan 22 olmak üzere toplam 117 operasyon timinin görev aldığı belirtildi. Kıran 2 operasyonu planlandığı şekilde kararlılıkla devam ederken, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve operasyon sorumlusu Tümgeneral Halis Zafer Koç, komuta merkezi olan Dibek Dağı bölgesinde timlerin başında bizzat operasyonu idare ediyor.